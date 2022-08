Shakira denunciata da due dipendenti | cosa ha fatto

(Di mercoledì 31 agosto 2022) A parte il grande successo della hit con David Guetta e i Black Eyed Peas, questo 2022 non è afun anno positivo per. La cantante colombiana sta affrontando la separazione dall’ex compagno Gerard Piqué e come se non bastasse è stata accusata di evasione fiscale dalla Procura di Barcellona, che adesso pretenderebbe 24 milioni di Euro. E visto che al peggio non c’è mai fine, in questi giorni due exdella popstar avrebbero deciso di denunciarla per maltrattamenti e licenziamento ingiustificato. Secondo le ricostruzioni fatte nel programma Gossip No Like, la star avrebbe preteso una cena all’una di notte, nonostante il suo collaboratore la stesse seguendo dalle 8 della mattina precedente. Al rifiuto del dipendente,avrebbe risposto: “Sai, sei inutile così, vattene da qui. Le persone che ...

Novella_2000 : Ancora guai con la giustizia per Shakira: denunciata da due suoi ex dipendenti -

... la cantante colombiana è statada due ex dipendenti. Stando a quanto emerso nel programma Gossip No Like, due ex collaboratori della musicista hanno deciso di denunciareper ...... la cantante colombiana è statada due ex dipendenti. Stando a quanto emerso nel programma Gossip No Like, due ex collaboratori della musicista hanno deciso di denunciareper ...Ancora problemi con la giustizia per Shakira. Dopo le accuse di evasione fiscale, la cantante è stata denunciata da alcuni ex dipendenti ...Dopo Shakira, Piqueé ha una nuova fidanzata! Ma cosa sappiamo di Clara Chia Marti Nell'articolo tutti i dettagli in merito!