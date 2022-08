Roma, lanciò il monopattino dalla scalinata di Trinità dei Monti: ora rischia fino a cinque anni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Magari non arriverà ad una pena così severa, addirittura cinque anni di reclusione, ma sicuramente non inizierà sotto le più rosee prospettive il processo (ormai quasi certo) a carico della turista americana che nel giugno scorso danneggiò la scalinata di Trinità dei Monti lanciando di sotto un monopattino. L’accusa di cui deve rispondere è quella di “danneggiamento a bene monumentale”, un’ipotesi che prevede pene non proprio “leggerissime”. Processo per aver danneggiato la scalinata a Piazza di Spagna Il PM infatti, come riporta un’agenzia ANSA, ha notificato alla giovane la chiusura delle indagini atto propedeutico, solitamente, al rinvio a giudizio. Del resto la sua posizione, subito dopo l’accertamento delle sue responsabilità, era apparsa molto grave: la donna era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Magari non arriverà ad una pena così severa, addiritturadi reclusione, ma sicuramente non inizierà sotto le più rosee prospettive il processo (ormai quasi certo) a carico della turista americana che nel giugno scorso danneggiò ladideilanciando di sotto un. L’accusa di cui deve rispondere è quella di “danneggiamento a bene monumentale”, un’ipotesi che prevede pene non proprio “leggerissime”. Processo per aver danneggiato laa Piazza di Spagna Il PM infatti, come riporta un’agenzia ANSA, ha notificato alla giovane la chiusura delle indagini atto propedeutico, solitamente, al rinvio a giudizio. Del resto la sua posizione, subito dopo l’accertamento delle sue responsabilità, era apparsa molto grave: la donna era ...

Roma in volo con Dybala. Doppietta della Joya, 100 in A e Mou è davanti a tutti D'altronde si capisce come al fixing del gol è sempre più avanti la Roma, con Dybala che sfiora la tripletta dopo appena 24 secondi. Così tocca a Caldirola salvare due occasioni clamorose: la prima ... È il momento della Joya: Tammy ricambia il favore Nel secondo tempo Tammy va alla disperata ricerca del gol numero 29 con la Roma: dribbling in area, discese dalla trequarti, tiri dalla distanza. Tutto inutile, deve accontentarsi di un assist e ... D'altronde si capisce come al fixing del gol è sempre più avanti la, con Dybala che sfiora la tripletta dopo appena 24 secondi. Così tocca a Caldirola salvare due occasioni clamorose: la prima ...Nel secondo tempo Tammy va alla disperata ricerca del gol numero 29 con la: dribbling in area, discese dalla trequarti, tiri dalla distanza. Tutto inutile, deve accontentarsi di un assist e ...