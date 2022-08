Prima dà fuoco all’auto, poi tiene in ostaggio l’ex moglie e il figlioletto: arrestato 40enne (Di mercoledì 31 agosto 2022) La loro relazione era giunta al capolinea, stavano divorziando, ma lui non riusciva ad accettare la fine del rapporto. Così ha Prima cosparso l’auto dell’ex moglie di benzina e poi, a distanza di tre giorni l’ha raggiunta sotto casa. In questo frangente l’uomo — un 40enne romeno — si è dapPrima arrampicato raggiungendo il balcone dell’abitazione e poi ha tenuto in ostaggio, sotto la minaccia di un coltello, moglie e figlio. Attimi di puro terrore quelli vissuti dalla donna e dal figlio minore, terminati grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Cerveteri — coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia — che hanno arrestato il malvivente, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) La loro relazione era giunta al capolinea, stavano divorziando, ma lui non riusciva ad accettare la fine del rapporto. Così hacosparso l’auto deldi benzina e poi, a distanza di tre giorni l’ha raggiunta sotto casa. In questo frangente l’uomo — unromeno — si è daparrampicato raggiungendo il balcone dell’abitazione e poi ha tenuto in, sotto la minaccia di un coltello,e figlio. Attimi di puro terrore quelli vissuti dalla donna e dal figlio minore, terminati grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Cerveteri — coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia — che hannoil malvivente, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, per ...

