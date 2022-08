Pos obbligatorio, crollano i costi di spesa iniziale (-66,5%) e canone (-63,6%) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dallo scorso 30 giugno sono scattate le sanzioni per esercenti e professionisti che non consentono ai clienti di pagare con carta di pagamento invece che in contanti. L’introduzione di tali sanzioni rende effettiva la normativa del “Pos obbligatorio“. Munirsi di un Pos continua a rappresentare un costo da non sottovalutare. Secondo l’Osservatorio ConfrontaConti.it e SOStariffe.it, però, nel corso degli ultimi 5 anni si è registrato un crollo del costo del Pos in Italia con la spesa iniziale che si riduce a 22,82 euro (-66,5%) e il canone mensile che scende a 6,60 euro (-63,6%). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dallo scorso 30 giugno sono scattate le sanzioni per esercenti e professionisti che non consentono ai clienti di pagare con carta di pagamento invece che in contanti. L’introduzione di tali sanzioni rende effettiva la normativa del “Pos“. Munirsi di un Pos continua a rappresentare un costo da non sottovalutare. Secondo l’Osservatorio ConfrontaConti.it e SOStariffe.it, però, nel corso degli ultimi 5 anni si è registrato un crollo del costo del Pos in Italia con lache si riduce a 22,82 euro (-66,5%) e ilmensile che scende a 6,60 euro (-63,6%). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

