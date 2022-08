No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza (Di mercoledì 31 agosto 2022) Circola un’immagine che ritrae un presunto articolo di Libero Quotidiano dove si sostiene che a Lampedusa siano sbarcati dei migranti «con il reddito di cittadinanza già attivato sul loro conto». Nel precedente articolo sulla storia falsa del marocchino e il reddito di cittadinanza avevamo spiegato le modalità necessarie per ottenere i sussidi, ma in questo caso si sostiene l’esistenza di una truffa ai danni dello Stato dove sarebbero stati denunciati 83 mila persone. Per chi ha fretta Non si trova alcuna traccia del presunto articolo nel sito di Libero. La presunta notizia non è stata rilanciata dai politici critici sul tema immigrazione e sul reddito di cittadinanza. Non si trova alcun riscontro relativo a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Circola un’immagine che ritrae un presunto articolo di Libero Quotidiano dove si sostiene che asianodei«con ildigià attivato sul loro conto». Nel precedente articolo sulla storia falsa del marocchino e ildiavevamo spiegato le modalità necessarie per ottenere i sussidi, ma in questo caso si sostiene l’esistenza di una truffa ai danni dello Stato dove sarebbero stati denunciati 83persone. Per chi ha fretta Non si trova alcuna traccia del presunto articolo nel sito di Libero. La presunta notizia non è stata rilanciata dai politici critici sul tema immigrazione e suldi. Non si trova alcun riscontro relativo a ...

