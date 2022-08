Napoli-Lecce, i salentini ufficializzano un nuovo acquisto nel pre-partita (Di mercoledì 31 agosto 2022) Napoli-Lecce. Ad un’ora e mezza da Napoli-Lecce, il club salentino ufficializza l’acquisto di Remi Oudin. L’esterno offensivo francese classe ’96 è già a Lecce ed ha sostenuto le visite mediche. Due anni fa il Bordeaux lo ha acquistato per dieci milioni dallo Stade Reims ed ora arriva in prestito con diritto di riscatto in Puglia. L’atleta sarà assente al “Diego Armando Maradona” e si metterà a disposizione del proprio allenatore Marco Baroni per i prossimi match. Al Bordeaux ha messo a segno 9 goal in 68 presenze: il Lecce lo ha scelto per dare un cambio a Strefezza quando avrà bisogno di rifiatare in uno scorcio di campionato impegnativo. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di mercoledì 31 agosto 2022). Ad un’ora e mezza da, il club salentino ufficializza l’di Remi Oudin. L’esterno offensivo francese classe ’96 è già aed ha sostenuto le visite mediche. Due anni fa il Bordeaux lo ha acquistato per dieci milioni dallo Stade Reims ed ora arriva in prestito con diritto di riscatto in Puglia. L’atleta sarà assente al “Diego Armando Maradona” e si metterà a disposizione del proprio allenatore Marco Baroni per i prossimi match. Al Bordeaux ha messo a segno 9 goal in 68 presenze: illo ha scelto per dare un cambio a Strefezza quando avrà bisogno di rifiatare in uno scorcio di campionato impegnativo. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #Napoli e #Lecce - Antonio_Tajani : Grazie a @forza_italia il 40% delle risorse del PNRR andrà al Sud. Ora flessibilità a Bruxelles per spendere le ris… - sscnapoli : ?? #NapoliLecce, biglietti in vendita. ?? #ForzaNapoliSempre - NCN_it : #Napoli-#Lecce, la formazione degli ospiti: Baroni lascia Ceesay in panchina. Tridente con Banda-Colombo-Di Frances… - 11contro11 : #Napoli-#Lecce, le formazioni ufficiali: turnover azzurro #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -