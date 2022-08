Morto il fratello del Piotta | Fabio Zanello | ‘Fai buon viaggio | Professore!’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Lutto per il cantante Tommaso, conosciuto da tutti come il ““., 59 anni, èoggi e a darne l’annuncio è stato proprio l’artista sulla sua pagina Facebook.del“Per molti eri il Professore. Per tutti eri. Solo per me eri il mione. Faiattraverso il Bardo. Con tutto l’amore che posso!”, ha scritto. Poi gli ha dedicato dei versi tratti dal libro “Testi tibetani suldopo la morte”, edito a cura proprio dello stesso. “Prima la terra si dissolve in acqua, l’acqua poi si dissolve in fuoco. Il fuoco si dissolve ...