Migranti | Borghi Pd a Meloni | ' destra vuole solo speculare | non risolvere problemi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "La consueta speculazione dellaancora una volta strumentalizza, ma non risolve il problema. Al di là delle sparate demagogiche, come impossibili blocchi navali e impraticabili porti chiusi, non c'è uno straccio di proposta concreta su un fenomeno complesso come l'immigrazione". Così Enrico, responsabile delle politiche per la sicurezza nella segreteria Pd, risponde a Giorgiasul tema sbarchi. "Noi proponiamo corridoi umanitari per spezzare il traffico illegale, la revisione del Trattato di Dublino per redistribuire i flussi in Europa, asilo politico per gli aventi diritto, incontro di domanda e offerta per garantire manodopera nelle aziende, rimpatri per i non aventi diritto e una missione diplomatica in Africa per governare tali fenomeni. L'assistenza umanitaria va sempre garantita ...