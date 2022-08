(Di mercoledì 31 agosto 2022) Secondo Chi Magazinevorrebbetra le braccia di: sarà vero? Dopo il gossip (smentito da Tommaso Zorzi) sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti, il settimanale prosegue le sue indagini di cronaca rosa.condi Pretelli Ci sarebbe stato un riavvicinamento per trovare punti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - blogtivvu : Michelle Hunziker vuole tornare con Tomaso Trussardi? Spunta l’ex di Pierpaolo Pretelli… - infoitsalute : Michelle Hunziker e il riavvicinamento (negato) a Tomaso Trussardi dopo Angiolini - infoitsalute : Michelle Hunziker starebbe provando a riavvicinarsi a Tomaso Trussardi - occhio_notizie : Michelle Hunziker si riavvicina a Tomaso Trussardi dopo Angiolini: ''Lui non ne vuol sapere'' | L'INDISCREZIONE?… -

Mentreè alle prese con la gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti , Tommaso Trussardi fa la conoscenza di una donna bellissima, ma non sembra essere pronto per una nuova relazione. ...Giovanni Angiolini è tornato su Instagram dopo la fine della sua relazione con: il medico, che per un po' era sparito dai radar, si è mostrato in gran forma attraverso una foto nel mare della sua amata Sardegna. Il ricordo della showgirl, che è tornata a ...Tommaso Trussardi dimentica Michelle Hunziker L’imprenditore corteggiato da alcune colleghe della presentatrice svizzera.Michelle Hunziker vuole tornare con l'ex marito Tomaso Trussardi Spunta l’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli: il gossip che non ti aspetti.