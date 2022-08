“Michele Merlo si poteva salvare” E la rabbia si aggiunge al dolore

(Di mercoledì 31 agosto 2022)essere salvato. L’esito della superperizia ha fatto luce su una vicenda che ha lasciato tutti senza parole. Come dimenticare quel ragazzo la cui fama è giunta proprio sui banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi? Il suo sorriso, la voglia di realizzare un sogno, di entrare nel cuore di tutti. Poi, la sua morte, improvvisa, straziante, che ora sappiamoessere evitata. E facciamo fatica ancora oggi, a distanza di più di un anno, a elaborarla. Ad accettarla., l’esito della superperizia:salvarsi Ad avere pubblicato l’esito della superperizia, disposta dal gip di Vicenza, è stato Il Corriere del Veneto. Il cantante vicentino,, è morto il 6 giugno 2021. A distanza di oltre ...

Agenzia_Ansa : Il cantante Michele Merlo, morto per una leucemia fulminante nel 2021, avrebbe avuto una possibilità di essere salv… - Corriere : Michele Merlo, la superperizia inguaia il medico di base: «Con la diagnosi giusta poteva essere salvato» - orsu61 : RT @Agenzia_Ansa: Il cantante Michele Merlo, morto per una leucemia fulminante nel 2021, avrebbe avuto una possibilità di essere salvato se… - infoitinterno : Michele Merlo, il giovane cantante di Amici, si poteva salvare - eugenio_iannone : RT @Margi625: Procura di Vicenza: Michele Merlo si poteva salvare. Denunciato il medico curante -

, "si poteva salvare"/ Nuova super perizia "inguaia" medico di famiglia A tal proposito avevano raccontato: "Quando siamo arrivati (a Colleferro ndr) e abbiamo visto tutta quella folla ...Gossipavrebbe potuto essere salvato con la giusta diagnosi: si[...]è morto il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante: un'inchiesta st [...] Nel 2000 arrivano ...Forse il giovane cantautore Michele Merlo poteva essere salvato da una morte tragica e improvvisa, quella avvenuta il 6 giugno 2021 a Bologna per una forma ...Vicenza. Errore di diagnosi per Michele Merlo, il giovane cantante di Amici morto per una forma fulminante di leucemia: depositata la perizia disposta ...