Meteo di inizio settembre. Caldo africano al Sud, temporali al Nord: in Sicilia previsti 37° (Di mercoledì 31 agosto 2022) Fine d’agosto temporalesca al Nord, calda in Sicilia con 35/37 C . Due facce della stessa medaglia con le correnti meridionali che spingono aria calda ed umida verso il meridione ed il flusso perturbato... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 31 agosto 2022) Fine d’agosto temporalesca al, calda incon 35/37 C . Due facce della stessa medaglia con le correnti meridionali che spingono aria calda ed umida verso il meridione ed il flusso perturbato...

infoitinterno : Previsioni meteo fine agosto e inizio settembre - Teleradiopace : Meteo: agosto finisce con tempo variabile, instabilità anche a inizio settembre - infoitinterno : Meteo: inizio Settembre tra Temporali violenti e Ritorno del Caldo - ilviboneseweb : Meteo Calabria, anticiclone africano in arrivo: le previsioni per i prossimi 3 giorni - infoitinterno : METEO - AUTUNNO SPRINT con MALTEMPO frequente ad inizio SETTEMBRE in ITALIA, i dettagli -