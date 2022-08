Meloni attacca Draghi: “Su Ita non doveva andare avanti”. Salvini: “Perché il premier non fa Dl bollette?”. Calenda: “Sì a un incontro lunedì per l’emergenza energia” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Conte aggancia nei sondaggi il Carroccio, mentre Meloni vola. Calenda e Renzi sorpassano il Cavaliere e aprono la campagna a Milano venerdì. Speranza attacca la destra: «Non cerchi voti tra i No Vax» Leggi su lastampa (Di mercoledì 31 agosto 2022) Conte aggancia nei sondaggi il Carroccio, mentrevola.e Renzi sorpassano il Cavaliere e aprono la campagna a Milano venerdì. Speranzala destra: «Non cerchi voti tra i No Vax»

Agenzia_Ansa : Di Maio attacca il centrodestra: 'Gli italiani devono sapere cosa succederà il 25 settembre votando Salvini-Berlusc… - fablen8 : @SimoPillon quindi se Elodie, Giorgia, Levante o la Berté criticano la Meloni non va bene, se la Venezi attacca… - gib_barbara : @Orazio76900111 @Controcorrentv @AndreaRomano9 Solitamente attacca Salvini, ha già cambiato ?????? cercando di infangare pure la Meloni! - mauro_cristiani : La Meloni attacca la Flc e, in generale, le iscritte e gli iscritti alla Cgil. Non c'è da stupirsi, è in continuità… - LaStampa : Meloni attacca la Cgil: 'Sogno un Paese dove un docente non deve avere la tessera della Cgil'. È polemica. Lei prec… -