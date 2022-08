Malika Ayane, chi è il fidanzato Claudio Fratini: “Con lui ho ritrovato la felicità” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Malika Ayane: il compagno è il manager Claudio Fratini al quale è legata dal 2018 poco tempo dopo la chiusura del matrimonio con il marito Federico Brugia. Stasera l’interprete di “Ti Piaci Così” sarà tra gli ospiti del Festival Di Sanremo dove insieme ad Arisa, presenterà i due inni in lizza per diventare il tema ufficiale delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026. Dopo la fine del matrimonio con il regista Federico Brugia, dal quale si è separata nel 2016, Malika Ayane ha ritrovato il sorriso a fianco del nuovo compagno, Claudio Fratini. Malika Ayane, chi è il fidanzato Claudio Fratini “Sto bene con il mio compagno”, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022): il compagno è il manageral quale è legata dal 2018 poco tempo dopo la chiusura del matrimonio con il marito Federico Brugia. Stasera l’interprete di “Ti Piaci Così” sarà tra gli ospiti del Festival Di Sanremo dove insieme ad Arisa, presenterà i due inni in lizza per diventare il tema ufficiale delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026. Dopo la fine del matrimonio con il regista Federico Brugia, dal quale si è separata nel 2016,hail sorriso a fianco del nuovo compagno,, chi è il“Sto bene con il mio compagno”, ha ...

