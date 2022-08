L’ultima lettera dell’attrice Yoo Joo-eun, prima di morire a 27 anni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ad annunciare la morte di Yoo Joo-eun, avvenuta lunedì 29 agosto, è stato il fratello maggiore dell’attrice sull’account Instagram di lei martedì, ora reso privato, dicendo ad amici e fan che la sorella “ha lasciato questo posto ed è andata in un posto confortevole“, come riporta NextShark. Nella sua ultima straziante lettera l’attrice, famosa per aver recitato nei k-drama Joseon Survival Period e Big Forest, si è scusata con la famiglia e ha scritto di aver vissuto una “vita felice che era più di quanto meritassi“. La lettera è stata rivelata dopo la sua morte nel post pubblicato su Instagram dal fratello in cui annunciava la sua morte, secondo NextShark, ed esprime il tormento interiore della ragazza che ha scritto ai suoi parenti e amici di “vivere con coraggio”, anche se la vita senza di lei potrebbe sembrare vuota. “Non sono ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ad annunciare la morte di Yoo Joo-eun, avvenuta lunedì 29 agosto, è stato il fratello maggioresull’account Instagram di lei martedì, ora reso privato, dicendo ad amici e fan che la sorella “ha lasciato questo posto ed è andata in un posto confortevole“, come riporta NextShark. Nella sua ultima straziantel’attrice, famosa per aver recitato nei k-drama Joseon Survival Period e Big Forest, si è scusata con la famiglia e ha scritto di aver vissuto una “vita felice che era più di quanto meritassi“. Laè stata rivelata dopo la sua morte nel post pubblicato su Instagram dal fratello in cui annunciava la sua morte, secondo NextShark, ed esprime il tormento interiore della ragazza che ha scritto ai suoi parenti e amici di “vivere con coraggio”, anche se la vita senza di lei potrebbe sembrare vuota. “Non sono ...

