LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Bol, Repa e Bou in fuga, il gruppo è distante 2’30” (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA NUOVA CLASSIFICA Vuelta: GRADUATORIA RIVOLUZIONATA DAL COVID 15.03 Andamento decisamente tranquillo sia tra i fuggitivi che in gruppo. 15.00 Distacco del gruppo stabile da diversi chilometri intorno ai 2’30”. 14.57 Ricordiamo i tre attaccanti: l’olandese Jetse Bol (Burgos-BH), il ceco Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma) e lo spagnolo Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). 14.53 Come detto la frazione di oggi è un semitrasferimento. 14.51 La media è costante sui 40km/h, nulla di che in una tappa di un grande giro. 14.48 Ricordiamo che tra i velocisti non è più presente Sam Bennett, dominatore delle prime due volate: l’irlandese si è ritirato ieri per Covid. 14.45 Il margine resta di 2’50”. 14.42 Sempre tre uomini al comando: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANUOVA CLASSIFICA: GRADUATORIA RIVOLUZIONATA DAL COVID 15.03 Andamento decisamente tranquillo sia tra i fuggitivi che in. 15.00 Distacco delstabile da diversi chilometri intorno ai”. 14.57 Ricordiamo i tre attaccanti: l’olandese Jetse Bol (Burgos-BH), il ceco Vojtech(Equipo Kern Pharma) e lo spagnolo Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). 14.53 Come detto la frazione diè un semitrasferimento. 14.51 La media è costante sui 40km/h, nulla di che in unadi un grande giro. 14.48 Ricordiamo che tra i velocisti non è più presente Sam Bennett, dominatore delle prime due volate: l’irlandese si è ritirato ieri per Covid. 14.45 Il margine resta di 2’50”. 14.42 Sempre tre uomini al comando: ...

Eurosport_IT : Dopo la cronometro, oggi sarà la giornata dei fuggitivi? Chi ci proverà? ????????? ?? H 12:50 - Alhama de Murcia > Cab… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 11 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocisti - #Vuelta #Espana #tappa #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocisti - #Vuelta #Espana #tappa #DIRETTA… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 11 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis -