Juve | arriva Paredes dal Psg | annuncio ufficiale

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Leandroallantus, è. Il Paris Saint-Germain annuncia la cessione del 28enne centrocampista argentino al club bianconero., secondo la news pubblicata dal Psg su Twitter,allain prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, riferisce Sky Sport, si è sottoposto alle visite mediche in Francia per volare in serata a Torino. Funweek.

(Adnkronos) – Leandro Paredes alla Juventus, è ufficiale. Il Paris Saint-Germain annuncia la cessione del 28enne centrocampista argentino al club bianconero. Paredes, secondo la news pubblicata dal Ps ...Adesso è ufficiale: Leandro Paredes è un giocatore della Juventus. A darne notizia è il Paris Saint-Germain attraverso i propri canali ufficiali. Il centrocampista si ...