Ilary Blasi e Francesco Totti, primo giorno di scuola per la piccola Isabel (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un giorno importante per Isabel, la terzogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, che proprio oggi ha iniziato la prima elementare. La bambina è stata accompagnata a scuola dalla madre che non ha mancato di immortalare un momento così importante nelle stories di Instagram. La piccola, vestita con un completino nero, mostra sorridente il suo trolley colorato alla fotocamera. Blasi ha postato anche altri scatti che ritraggono Isabel mentre posa serena con la mamma e attende il suono della prima campanella. Qualche giorno fa Ilary Blasi ha pubblicato una sensuale foto in bianco e nero per salutare questa complicata estate. La donna, in compagnia di Isabel ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 31 agosto 2022) Unimportante per, la terzogenita di, che proprio oggi ha iniziato la prima elementare. La bambina è stata accompagnata adalla madre che non ha mancato di immortalare un momento così importante nelle stories di Instagram. La, vestita con un completino nero, mostra sorridente il suo trolley colorato alla fotocamera.ha postato anche altri scatti che ritraggonomentre posa serena con la mamma e attende il suono della prima campanella. Qualchefaha pubblicato una sensuale foto in bianco e nero per salutare questa complicata estate. La donna, in compagnia di...

