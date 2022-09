Il centrodestra candida una donna. Ma per Fornero sono “machisti” (Di mercoledì 31 agosto 2022) 00:00 Emergenza gas, pressing dei partiti, non si capisce bene per cosa. Cambiare regole e dare quattrini per Manca. 03:18 Confindustria, per imprese 40 miliardi di extracosti. 03:43 Campagna elettorale, il Corriere schiera Zingaretti (il caso Ruberti è solo uno scatto d’ira e la destra è divisa). 05:20 Caso Ruberti, il Tempo si accorge dello scoop di Quarta Repubblica sugli 8 milioni di euro di polizze degli amichetti alle Asl ciociare (Messaggero non pervenuto, ma ci sbaglieremo noi). 06:28 Luigi Di Maio sul Corriere e le ombre russe sulla Lega. E poi si fa mettere una foto che sembra Kennedy. 07:28 Parola ai commensali. 07:47 Manfred Weber, il capo dei popolari europei, benedice il centrodestra. 08:50 Parola ai commensali. 09:00 Repubblica avanti con ufficio stampa Bei-titolone: “Destra divisi su tutti”. Invece la sinistra è unita… 09:40 Elsa ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 31 agosto 2022) 00:00 Emergenza gas, pressing dei partiti, non si capisce bene per cosa. Cambiare regole e dare quattrini per Manca. 03:18 Confindustria, per imprese 40 miliardi di extracosti. 03:43 Campagna elettorale, il Corriere schiera Zingaretti (il caso Ruberti è solo uno scatto d’ira e la destra è divisa). 05:20 Caso Ruberti, il Tempo si accorge dello scoop di Quarta Repubblica sugli 8 milioni di euro di polizze degli amichetti alle Asl ciociare (Messaggero non pervenuto, ma ci sbaglieremo noi). 06:28 Luigi Di Maio sul Corriere e le ombre russe sulla Lega. E poi si fa mettere una foto che sembra Kennedy. 07:28 Parola ai commensali. 07:47 Manfred Weber, il capo dei popolari europei, benedice il. 08:50 Parola ai commensali. 09:00 Repubblica avanti con ufficio stampa Bei-titolone: “Destra divisi su tutti”. Invece la sinistra è unita… 09:40 Elsa ...

