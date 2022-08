Gas, Germania: "Iniziato lo stop alle forniture russe all'Ue attraverso il gasdotto Nord Stream" | Ma il prezzo del metano cala (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il blocco completo dei flussi energetici attraverso il gasdotto era stato annunciato da Gazprom. Durerà tre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il blocco completo dei flussi energeticiilera stato annunciato da Gazprom. Durerà tre ...

ilfoglio_it : Il governo studia le mosse della Germania, ma sul gas non vuole illudere. Il sorriso di Draghi di fronte a quelli c… - ilfoglio_it : Ora che la Germania ha tolto il veto sul tetto al prezzo del gas, la Commissione è più libera di presentare le sue… - Antonio_Tajani : L'Europa sia solidale con Italia e Germania che soffrono più di tutti la crisi energetica. Non sia solo Mosca a dec… - darioDeSanti : @MastriTina @mbartolotta63 Sai il detto cos’altro può andare storto?Forse la Germania ci “salverà”e per salvare se… - MmPierluigi : RT @angelo_falanga: inizia il raffreddamento in Europa Gazprom sospende dal 1 settembre le forniture di gas alla Francia a causa di arretra… -