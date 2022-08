Fine anno scolastico e stop restrizioni Covid: da domani si riparte senza obblighi. Via vaccini, mascherine e DaD (Di mercoledì 31 agosto 2022) La chiusura dell'anno scolastico 2021/22 pone Fine alle restrizioni anti Covid nelle scuole. Decade l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, l'obbligo di indossare le mascherine e si chiude l'era della didattica a distanza. Questo è quanto previsto al momento. senza nuovo provvedimento del governo tutte le misure previste cessano il loro effetto oggi 31 agosto. Da domani si riparte con un nuovo anno scolastico e indicazioni nuove. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 agosto 2022) La chiusura dell'2021/22 ponealleantinelle scuole. Decade l'obbligo di vaccinazione per il personale, l'obbligo di indossare lee si chiude l'era della didattica a distanza. Questo è quanto previsto al momento.nuovo provvedimento del governo tutte le misure previste cessano il loro effetto oggi 31 agosto. Dasicon un nuovoe indicazioni nuove. L'articolo .

