Elezioni, l’annuncio di Speranza: «Voto domiciliare per chi è positivo a Covid-19» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuove indicazioni dal ministero della Salute, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre. Se una persona dovesse risultare positiva al Covid potrà accedere al Voto domiciliare, come per le persone inferme. Lo annuncia il ministro Roberto Speranza in un’intervista a Radio Capital. «Se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altri e resti in isolamento», ha detto per poi specificare che sul tema della quarantena dei positivi «c’è un parere del Consiglio superiore di sanità (Css) in arrivo». Una volta formalizzato, il ministero farà le proprie valutazioni. «Quello che è certo è che se una persona è positiva deve restare a casa, questa è l’indicazione molto netta e chiara», ha sottolineato Speranza. Per quanti giorni? Lo definirà il Css in queste ore. Verso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuove indicazioni dal ministero della Salute, in vista dellepolitiche del 25 settembre. Se una persona dovesse risultare positiva alpotrà accedere al, come per le persone inferme. Lo annuncia il ministro Robertoin un’intervista a Radio Capital. «Se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altri e resti in isolamento», ha detto per poi specificare che sul tema della quarantena dei positivi «c’è un parere del Consiglio superiore di sanità (Css) in arrivo». Una volta formalizzato, il ministero farà le proprie valutazioni. «Quello che è certo è che se una persona è positiva deve restare a casa, questa è l’indicazione molto netta e chiara», ha sottolineato. Per quanti giorni? Lo definirà il Css in queste ore. Verso ...

eastwestEU : Iraq nel caos, le proteste che chiedevano nuove elezioni e ora anche la rabbia per l'annuncio del ritiro politico d… - greenpassnews : Pfizer è stata costretta a mantenere l'annuncio del nuovo vaccino contro il COVID fino a dopo le elezioni del 2020… - Carla37611766 : L'annuncio del Movimento 5 Stelle: 'Giuseppe Conte arriva in visita a Rimini, sarà al mercato' - sampericoncetta : Scivolone social di Carlo Calenda, l'annuncio è disastroso - Il Tempo. Dopo 40 anni di Mediaset finalmente una svol… - calalaruta : Berlusconi sta sbagliando la propaganda per le elezioni, basta un annuncio che in caso di perdita chiude il 'Grande… -