(Di mercoledì 31 agosto 2022) La notizia si è diffusa in mattinata e più o meno tutti i giornali l’hanno ripresa: “È“. Solo che l’ex ministro e sindaco di Napoli è, invece, in ottima forma e si gode i suoi 85 anni «a casa, serena e in salute», come ha fatto sapere la sua storica portavoce, Annamaria Roscigno, chiarendo di aver sentito la famiglia. «Mia madre sta benissimo», ha scritto su Facebook, ladi, Francesca, aggiungendo di non sapere «quale idiota abbia messo in giro questa notizia». Ladi: «Sta benissimo,le» «Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone…», ha ...

ferdaniello : RT @bruno_simili: - L'Agenzia: «È morta Rosa Russo Jervolino, ex sindaca di Napoli» - Il figlio: «Mia madre è viva, sta bene e saluta tutti» - Paolo85834406 : @Riflettente Rosa Russo Iervolino è morta'. Ma l'ex ministra smentisce: 'Sto bene, ho solo un po' di mal di schiena'. Allucinante.... - Tuttogossipnews : ULTIM’ORA – E’ morta Rosa Russo #Iervolino: prima donna sindaco di Napoli ed ex ministro - SecolodItalia1 : «È morta Rosa Russo Iervolino»: ma era una bufala. La figlia: «Sta bene, facciamo le corna» - rep_napoli : 'Rosa Russo Iervolino è morta'. Ma l'ex ministra smentisce: 'Sto bene, ho solo un po' di mal di schiena' [aggiornam… -

La notizia corre sul web, i figli: "è viva e vi saluta tutti. Non so quale idiota l'abbia messa in giro, facciamo le corna". Tra pochi giorni compirà 86 ...'Quando lo abbiamo detto a mamma si è fatta una bella risata'. A dirlo all'ANSA è Michele Russo, figlio diRusso Jervolino , ex sindaco di Napoli ed esponente di spicco della Dc, parlando della falsa notizia della morte. 'Non so come sia potuta uscire una cosa del genere', si chiede Michele Russo. '...NAPOLI - La notizia che si è diffusa in mattinata della morta di Rosa Russo Iervolino, ex Ministro ed ex Sindaco di Napoli, "è assolutamente infondata". Lo ..."Quando lo abbiamo detto a mamma si è fatta una bella risata". A dirlo all'ANSA è Michele Russo, figlio di Rosa Russo Jervolino, ex sindaco di Napoli ed esponente di spicco della Dc, parlando della fa ...