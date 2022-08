Contenuti sì, ma per non per tutti. Twitter lancia Circle (Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - Interagire con un ristretto numero di persone e avere più controllo sulla privacy e i Contenuti. Per andare incontro a queste esigenze, Twitter ha lanciato oggi Circle, una nuova funzione pensata per condividere i propri tweet solo con un gruppo specifico e ristretto di persone. L'obiettivo della piattaforma di microblogging è favorire in questo modo conversazioni più personali e costruire legami più stretti con alcuni dei propri follower. Con l'introduzione di Twitter Circle (simile a close friends di Instagram), in fase di test da maggio, prima di pubblicare un tweet, gli utenti visualizzeranno l'opzione per poterlo condividere o con il proprio Twitter Circle o con l'intera lista dei propri follower. giving you all Twitter ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - Interagire con un ristretto numero di persone e avere più controllo sulla privacy e i. Per andare incontro a queste esigenze,hato oggi, una nuova funzione pensata per condividere i propri tweet solo con un gruppo specifico e ristretto di persone. L'obiettivo della piattaforma di microblogging è favorire in questo modo conversazioni più personali e costruire legami più stretti con alcuni dei propri follower. Con l'introduzione di(simile a close friends di Instagram), in fase di test da maggio, prima di pubblicare un tweet, gli utenti visualizzeranno l'opzione per poterlo condividere o con il proprioo con l'intera lista dei propri follower. giving you all...

