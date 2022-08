Cinque 0-0 e un 1-0: la squadra più noiosa del mondo gioca nella Championship inglese (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sei partite: Cinque 0-0 e un 1-0 in casa del Luton. Il Preston è “la squadra più noiosa d’Inghilterra”, forse del mondo, scrive il Telegraph. gioca in Championship, la serie B britannica. L’hanno direttamente all’allenatore, Ryan Lowe, in conferenza stampa. Il quale l’ha presa a ridere: “Quale testa di cazzo l’ha scritto?”. Se la squadra di Lowe riuscirà a non segnare o subire contro il Coventry nei primi 45 minuti stabilirà un record, attualmente detenuto dal Chelsea nel 2005. La squadra di Jose Mourinho giocò sei partite e 44 minuti senza subire gol in avvio di campionato, fino a quando Luke Moore dell’Aston Villa fece gol a Petr Cech. Lowe ha una reputazione da “Kevin Keegan di serie B”. Si è fatto un nome portando il Bury alla promozione dalla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sei partite:0-0 e un 1-0 in casa del Luton. Il Preston è “lapiùd’Inghilterra”, forse del, scrive il Telegraph.in, la serie B britannica. L’hanno direttamente all’allenatore, Ryan Lowe, in conferenza stampa. Il quale l’ha presa a ridere: “Quale testa di cazzo l’ha scritto?”. Se ladi Lowe riuscirà a non segnare o subire contro il Coventry nei primi 45 minuti stabilirà un record, attualmente detenuto dal Chelsea nel 2005. Ladi Jose Mourinho giocò sei partite e 44 minuti senza subire gol in avvio di campionato, fino a quando Luke Moore dell’Aston Villa fece gol a Petr Cech. Lowe ha una reputazione da “Kevin Keegan di serie B”. Si è fatto un nome portando il Bury alla promozione dalla ...

AntoVitiello : ?? #Milan, Mike #Maignan garanzia assoluta tra i pali. @mmseize Il Milan ha tenuto la porta inviolata in 14 incontri… - napolista : Cinque 0-0 e un 1-0: la squadra più noiosa del mondo gioca nella #Championship inglese Il Telegraph racconta l’inv… - CiociariaO : Loreto Marcelli (M5S): «Noi diamo voce alla provincia» Il capogruppo del Movimento cinque stelle in Regione lancia… - Rougenoir1978 : @The_Jack80 Ma non è così. Una o due riserve in una formazione titolare fanno il loro praticamente sempre. Se ne me… - ManuFilippone95 : RT @AntoVitiello: ?? #Milan, Mike #Maignan garanzia assoluta tra i pali. @mmseize Il Milan ha tenuto la porta inviolata in 14 incontri in Se… -