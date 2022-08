Carburanti | taglio delle accise | per il Codacons è una presa in giro

CarieriF : RT @LaNotiziaTweet: Proroga al taglio delle accise sui carburanti fino al 5 ottobre. Sconto di 30 centesimi per calmierare i prezzi di dies… - LaNotiziaTweet : Proroga al taglio delle accise sui carburanti fino al 5 ottobre. Sconto di 30 centesimi per calmierare i prezzi di… - SoniaLaVera : RT @Agenpress: Prorogato al 5 ottobre il taglio delle accise sui carburanti - 24emilia : Carburanti, taglio accise prorogato al 5 ottobre. Ma l’inflazione galoppa all’8,4%, dato più alto dal 1985 | 24Emil… - Mess_Marittimo : Carburanti: sconto sulle accise prolungato al 5 ottobre - -

... hanno firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei. Si estende così fino a questa data ildi ..."Il Governo non può pensare di affrontare il problema dei prezzi deiprorogando ogni 15 giorni ildelle accise, e deve studiare soluzioni strutturali e sul lungo periodo". Lo ...Firmato il Decreto interministeriale che proroga fino al 5 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti ...«Una misura ridicola che rappresenta una presa in giro per gli italiani». Così il Codacons boccia il taglio delle accise prorogato da Mite e Mef al prossimo ...