Brad Pitt spende 40 milioni di dollari per una sua passione: è il gesto più folle per l’attore (Di mercoledì 31 agosto 2022) Brad Pitt spende una cifra esorbitante, parliamo di circa 40 milioni di dollari, per un acquisto eccezionale. Un oggetto di cui è molto appassionato. Scopriamo di cosa si tratta. Non si fatica di certo a immaginare che Brad Pitt abbia le disponibilità economiche per comprare cose che noi, comuni mortali, non potremmo mai permetterci. Da poco l’attore ha stupito tutti i suoi fan con un acquisto davvero sorprendente e… costosissimo. Fonte gettyL’attore americano ha da anni una passione che lo porta a spendere cifre molto alte per accaparrarsi oggetti che in pochi possono permettersi di acquistare. Ma cosa avrà mai comprato per arrivare a spendere addirittura 40 milioni di dollari? ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 31 agosto 2022)una cifra esorbitante, parliamo di circa 40di, per un acquisto eccezionale. Un oggetto di cui è molto appassionato. Scopriamo di cosa si tratta. Non si fatica di certo a immaginare cheabbia le disponibilità economiche per comprare cose che noi, comuni mortali, non potremmo mai permetterci. Da poco l’attore ha stupito tutti i suoi fan con un acquisto davvero sorprendente e… costosissimo. Fonte gettyL’attore americano ha da anni unache lo porta are cifre molto alte per accaparrarsi oggetti che in pochi possono permettersi di acquistare. Ma cosa avrà mai comprato per arrivare are addirittura 40di? ...

rykyjeypynaz : @laziaJesz Mi spiego in modo più 'brutale': se lei, Brad Pitt o un politico, non vogliono fare foto e sono disposti… - manu3110 : @Mariagenn59 Sto leggendo cos’è proprio assurde. Ma scherziamo. Poi vabbè io sono di parte lo adoro lo visto a teat… - inabedofsilence : @sergeantbrns Funfact: Margot Robbie e Brad Pitt non hanno mai visto il film. Brad Pitt non ha mai visto neanche Tu… - laziaJesz : @rykyjeypynaz È una polemica inutile infatti perché all’ora non se la cagava manco la madre, quindi se trovi due ra… - Blutarsky72 : Bullet Train, Brad Pitt killer “coccinella” e una breve storia dei film ambientati sui treni. Ne parliamo nella nuo… -