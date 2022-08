Borsa: Milano frena (+0,09%) con Europa, Saipem in calo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Piazza Affari (+0,09%) ha ridotto i guadagni iniziali in linea con gli altri listini europei che già ieri hanno provato, senza successo, a interrompere la serie in cali partiti da venerdì scorso di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Piazza Affari (+0,09%) ha ridotto i guadagni iniziali in linea con gli altri listini europei che già ieri hanno provato, senza successo, a interrompere la serie in cali partiti da venerdì scorso di ...

Seduta moderatamente positiva in Piazza Affari Lieve aumento per la Borsa di Milano al pari delle principali Borse Europee , che proseguono il percorso di recupero avviato da un paio di giorni, a dispetto della performance debole di Wall Street e dell'Asia. L' Euro / ... 

Borsa: Europa tenta il recupero in attesa inflazione, a Milano ok UniCredit e Saipem Riparte al corsa del gas a 280 euro al MWh (+5,5%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 ago - L'attesa per l'inflazione europea, dato chiave per capire le future mosse della Bce sul fronte tass ...