Aspiranti parlamentari a zonzo

ildenaro

(Di mercoledì 31 agosto 2022) L’effetto che possono provocare le ostentazioni di serenità e di finta sicumera dei candidati a governare il Paese, con cui vorrebbero convincere gli elettori di essere a un passo dal risolvere le varie angosce e ambasce che, oramai da tre anni, stanno tenendo sotto pressione l’ Occidente, probabilmente sortiranno l’effetto contrario. Ormai lor signori hanno già dato inequivocabile dimosrazione di avere scarsa, se non nessuna, dimestichezza con la gestione della cosa pubblica, anche stando all’opposizione. Gli italiani, per la maggior parte brava gente, non per tanto con l’anello al naso, sono allo stremo delle forze e stanno finendo con il mettere in atto nei loro confronti un atteggiamento pressoché inedito. Esso consiste nel fare entrare i vaniloqui di quegli improbabili cavalieri della Tavola Rotonda da un orecchio e farli uscire dall’ altro, senza trattenerne una sola parola. Del ...