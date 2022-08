Arezzo, donna aggredita dal compagno chiama la polizia. L’uomo prende a morsi gli agenti: arrestato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una donna di 55 anni è stata aggredita dal compagno ad Arezzo, il 29 agosto scorso. “Sono in pericolo, venite ad aiutarmi”, ha detto in una telefonata alle forze dell’ordine, come riportato da Fanpage. Quando i poliziotti sono arrivati, L’uomo si è scagliato contro di loro: ha preso a morsi uno degli agenti – che è stato soccorso dal 118 – e ne ha ferito un altro. L’aggressore, che ha 47 anni, è stato fermato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e non per maltrattamenti in famiglia. Per lui non è stato disposto il carcere e dovrà rimanere agli arresti nell’appartamento di una parente. Quando è arrivata la polizia, L’uomo era ubriaco. I due stavano insieme da vent’anni e già in passato c’erano stati episodi di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Unadi 55 anni è statadalad, il 29 agosto scorso. “Sono in pericolo, venite ad aiutarmi”, ha detto in una telefonata alle forze dell’ordine, come riportato da Fanpage. Quando i poliziotti sono arrivati,si è scagliato contro di loro: ha preso auno degli– che è stato soccorso dal 118 – e ne ha ferito un altro. L’aggressore, che ha 47 anni, è stato fermato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e non per maltrattamenti in famiglia. Per lui non è stato disposto il carcere e dovrà rimanere agli arresti nell’appartamento di una parente. Quando è arrivata laera ubriaco. I due stavano insieme da vent’anni e già in passato c’erano stati episodi di ...

