US Open 2022, impresa Rodina: torna in campo dopo oltre 3 anni e batte Trevisan al primo turno (Di martedì 30 agosto 2022) Martina Trevisan viene eliminata già al primo turno degli US Open 2022. Per la giocatrice azzurra, testa di serie numero 27, si tratta indubbiamente di una sconfitta a sorpresa visto che la sua avversaria, Evgeniya Rodina, non disputava un match ufficiale da 3 anni e 2 mesi, ed una sua vittoria pagava circa 9 volte la posta. Per quanto visto in campo, tuttavia, non è del tutto inconcepibile un successo della russa, sicuramente menomata al servizio – come certifica la velocità – ma in grande forma fisica e molto reattiva. Il punteggio finale di 7-5 6-1 è altrettanto viziato dai troppi errori della Trevisan, molto insicura soprattutto dal lato del rovescio. Purtroppo il cemento si conferma una superficie non particolarmente fortunata ...

