Trattato di non proliferazione nucleare: nessun passo avanti. Ma il disarmo è possibile (Di martedì 30 agosto 2022) di Giovanni Casciaro Il 26 agosto si è chiusa a New York la decima conferenza sul Trattato di non proliferazione nucleare (Npt), che, firmato il 1° luglio 1968, disciplina l’intero settore nucleare. Non è stato raggiunto alcun accordo. “Non siamo riusciti a trovare l’unanimità necessaria”, è stata l’affermazione amareggiata del presidente della conferenza, Gustavo Zlauvinen. E questo è accaduto malgrado la consapevolezza del grave rischio insito nelle armi nucleari, come ribadito, anche in questa occasione, dal Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres: “Basta un errore di calcolo per l’annientamento nucleare”. La conferenza ha registrato la partecipazione dei delegati di 191 Stati, impegnati a stabilire un programma di azione per il prossimo quinquennio e ad affrontare la questione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) di Giovanni Casciaro Il 26 agosto si è chiusa a New York la decima conferenza suldi non(Npt), che, firmato il 1° luglio 1968, disciplina l’intero settore. Non è stato raggiunto alcun accordo. “Non siamo riusciti a trovare l’unanimità necessaria”, è stata l’affermazione amareggiata del presidente della conferenza, Gustavo Zlauvinen. E questo è accaduto malgrado la consapevolezza del grave rischio insito nelle armi nucleari, come ribadito, anche in questa occasione, dal Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres: “Basta un errore di calcolo per l’annientamento”. La conferenza ha registrato la partecipazione dei delegati di 191 Stati, impegnati a stabilire un programma di azione per il prossimo quinquennio e ad affrontare la questione della ...

