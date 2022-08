Tetto al prezzo del gas, Draghi spera nell'Europa (Di martedì 30 agosto 2022) Il prezzo del gas scende. Dopo settimane sopra la soglia psicologica dei 300 euro a megawattora, si arriva sotto quota 290. «La notizia di oggi è questa», dice chi al Governo si occupa del dossier energia. E non è l'unica cosa a far ben sperare: da Berlino, infatti, arriva un segnale di apertura al price cap Ue sul gas e alla possibilità di sganciare dal gas il costo dell'energia elettrica. La «buona notizia» arriva a palazzo Chigi mentre Roberto Cingolani, Daniele Franco e Roberto Garofoli stanno facendo il punto per intervenire sul prezzo delle bollette in favore di famiglie e imprese. Un messaggio del ministro dell'ambiente tedesco, Robert Habeck, poi corroborato dalle dichiarazioni del presidente Olaf Scholz a Praga, apre al dialogo su entrambi i fronti. Sono le battaglie portate avanti da mesi in prima istanza da Mario ... Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022) Ildel gas scende. Dopo settimane sopra la soglia psicologica dei 300 euro a megawattora, si arriva sotto quota 290. «La notizia di oggi è questa», dice chi al Governo si occupa del dossier energia. E non è l'unica cosa a far benre: da Berlino, infatti, arriva un segnale di apertura al price cap Ue sul gas e alla possibilità di sganciare dal gas il costo dell'energia elettrica. La «buona notizia» arriva a palazzo Chigi mentre Roberto Cingolani, Daniele Franco e Roberto Garofoli stanno facendo il punto per intervenire suldelle bollette in favore di famiglie e imprese. Un messaggio del ministro dell'ambiente tedesco, Robert Habeck, poi corroborato dalle dichiarazioni del presidente Olaf Scholz a Praga, apre al dialogo su entrambi i fronti. Sono le battaglie portate avanti da mesi in prima istanza da Mario ...

