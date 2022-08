Terremoto 4.7: paura all’alba, verifiche in corso. Il sisma avvertito anche in Italia (Di martedì 30 agosto 2022) Terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 6:49 ora locale (le 5:49 in Italia) nel mar Ionio, davanti alla costa ovest dell’isola greca di Leucade. La scossa di Terremoto è stata avvertita fino in Puglia e Calabria. Secondo quanto riportano i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) Italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 17 chilometri di profondità ed epicentro a circa 30 chilometri dalla terraferma. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Terremoto di magnitudo 4.7 in Grecia Terremoto di magnitudo 4.7, ieri lo sciame sismico in Italia – Lunedì 29 agosto altre due scosse di Terremoto erano state rilevate ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 agosto 2022)di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 6:49 ora locale (le 5:49 in) nel mar Ionio, davanti alla costa ovest dell’isola greca di Leucade. La scossa diè stata avvertita fino in Puglia e Calabria. Secondo quanto riportano i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv)no e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, ilha avuto ipocentro a 17 chilometri di profondità ed epicentro a circa 30 chilometri dalla terraferma. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.di magnitudo 4.7 in Greciadi magnitudo 4.7, ieri lo sciame sismico in– Lunedì 29 agosto altre due scosse dierano state rilevate ...

0NLYGLOW : paura panico terrore c’è stato il terremoto nel mio paese - paolochiariello : #Juorno La terra trema in Grecia: tanta paura nessun danno il #terremoto avvertito anche in #Italia - juornoit : #Juorno La terra trema in Grecia: tanta paura nessun danno il #terremoto avvertito anche in #Italia - lacittanews : Diverse scosse di terremoto sono state registrate in poche ore in provincia di Catania, forse a causa della vicina… - lolitaemorta : Diocane ma c’è il terremoto o sono allucinata ???? Ho paura -