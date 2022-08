Sassuolo, Dionisi: 'Berardi? Problema muscolare. Pari risultato giusto' (Di martedì 30 agosto 2022) REGGIO EMILIA - Il Sassuolo pareggia 0 - 0 in casa contro i campioni d'Italia del Milan . Al termine del match, è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi . Queste le ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 agosto 2022) REGGIO EMILIA - Ilpareggia 0 - 0 in casa contro i campioni d'Italia del Milan . Al termine del match, è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dei neroverdi, Alessio. Queste le ...

ilgianksy_10 : @ChrisElMuss Sassuolo penoso. Gioco speculativo. Non me lo aspettavo da Dionisi, tutti dietro e fallo per spezzare… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sassuolo-Milan, Dionisi: “Pari giusto, abbiamo sprecato. Berardi? Problema muscolare” - milanmagazine_ : SASSUOLO - Dionisi: 'Risultato giusto col Milan, speriamo di continuare così' - Mediagol : Sassuolo-Milan, Dionisi: “Pari giusto, abbiamo sprecato. Berardi? Problema muscolare” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Risultato giusto col Milan, speriamo di continuare così' -