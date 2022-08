PREVIEW SERIE A QUARTA GIORNATA, DOLCI RICORDI ROSSONERI (Di martedì 30 agosto 2022) Martedì 30 agosto, ore 18,30 Sassuolo-Milan: Tornano in mente DOLCIssimi RICORDI in quel di Reggio Emilia per tutta la galassia rossonera, dove appena quattro mesi fa, il Milan vinceva il diciannovesimo Scudetto. Decisivo con una doppietta fu Giroud, intenzionato a ripetersi nell’anticipo che aprirà la QUARTA GIORNATA. Il francese guiderà l’attacco, supportato dal trio Leao, De Ketelaere e Messias; out Krunic e Ibrahimovic. Cerca riscatto davanti al proprio pubblico il Sassuolo, fermato sul pari dallo Spezia nell’ultima uscita. Il primo gol di Pinamonti con la casacca neroverdi è stato un acuto molto apprezzato da Dionisi, che sicuramente riproporrà l’ex Inter titolare in attacco. Una formazione ancora in rodaggio dopo le cessioni di Scamacca e Raspadori, le quali hanno dato un plus alle casse del club ma un intoppo ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 30 agosto 2022) Martedì 30 agosto, ore 18,30 Sassuolo-Milan: Tornano in mentessimiin quel di Reggio Emilia per tutta la galassia rossonera, dove appena quattro mesi fa, il Milan vinceva il diciannovesimo Scudetto. Decisivo con una doppietta fu Giroud, intenzionato a ripetersi nell’anticipo che aprirà la. Il francese guiderà l’attacco, supportato dal trio Leao, De Ketelaere e Messias; out Krunic e Ibrahimovic. Cerca riscatto davanti al proprio pubblico il Sassuolo, fermato sul pari dallo Spezia nell’ultima uscita. Il primo gol di Pinamonti con la casacca neroverdi è stato un acuto molto apprezzato da Dionisi, che sicuramente riproporrà l’ex Inter titolare in attacco. Una formazione ancora in rodaggio dopo le cessioni di Scamacca e Raspadori, le quali hanno dato un plus alle casse del club ma un intoppo ...

AgiproNews : Serie A: incubo ultimo posto, per i bookie rischiano Cremonese e Lecce - AgiproNews : Serie A: la Lazio con la Sampdoria per rimanere in vetta, prende quota il ritorno al gol di Immobile - ZonaBianconeri : RT @Totalfootball_c: Preview Juventus vs Spezia, Serie A 1 September 2022 #Juventus #Spezia - Totalfootball_c : Preview Juventus vs Spezia, Serie A 1 September 2022 #Juventus #Spezia - AgiproNews : Serie A, Vlahovic raggiunge la vetta della classifica capocannonieri: in quota è ancora testa e testa con Immobile -