Pakistan: inondazioni, in arrivo aiuti internazionali (Di martedì 30 agosto 2022) In Pakistan stanno affluendo gli aiuti della comunità internazionale per le zone dove oltre 33 milioni di persone sono state colpite da devastanti inondazioni. Secondo i dati ufficiali, finora all'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Instanno affluendo glidella comunità internazionale per le zone dove oltre 33 milioni di persone sono state colpite da devastanti. Secondo i dati ufficiali, finora all'...

rulajebreal : Le inondazioni stanno devastando il Pakistan, 40 dighe distrutte, 210 ponti crollati, 1.115 persone morte e 10 mili… - Agenzia_Ansa : Sale a 1.136 il numero dei morti per le inondazioni in Pakistan. Le piogge sono 'senza precedenti negli ultimi 30 a… - vaticannews_it : ???? #Pakistan “Intere zone sono ancora isolate perché le inondazioni hanno cancellato oltre tremila chilometri di st… - FilippoLicari4 : RT @greenMe_it: Terribile alluvione in Pakistan, con oltre mille vittime e i bambini a subire il peso maggiore delle inondazioni https://t.… - greenMe_it : Terribile alluvione in Pakistan, con oltre mille vittime e i bambini a subire il peso maggiore delle inondazioni -