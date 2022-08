Mangia le vongole raccolte in spiaggia: si sveglia paralizzata (Di martedì 30 agosto 2022) Pesci e molluschi sono tra gli ingredienti più prelibati in circolazione, ma è sempre importante badare alla loro provenienza se si ha intenzione di Mangiarli: i rischi per la salute sono infatti diversi, alcuni dei quali molto gravi... Leggi su today (Di martedì 30 agosto 2022) Pesci e molluschi sono tra gli ingredienti più prelibati in circolazione, ma è sempre importante badare alla loro provenienza se si ha intenzione dirli: i rischi per la salute sono infatti diversi, alcuni dei quali molto gravi...

oknosureddit : Mangia vongole raccolte in spiaggia e si risveglia completamente paralizzata - leggoit : Mangia #vongole raccolte in #spiaggia e rimane completamente paralizzata - zazoomblog : Mangia vongole raccolte in spiaggia e si sveglia completamente paralizzata: Non respiravo più - #Mangia #vongole… - teandtoasts : ma la gente davvero si mangia le vongole cosi, da sole? - Wallaceturismo : @Bea_Mary84 Noi fatto svezzamento moderno. Mangiava quello che mangiavamo noi solo tagliato a pezzi piccoli. Ora a… -