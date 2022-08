Maltempo al Nord e Centro, allerta gialla in 8 regioni (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Maltempo in arrivo al Nord e Centro Italia – con temporali, piogge e vento forte – e conseguente allerta gialla in 8 regioni per la giornata di domani, mercoledì 31 agosto. Interessate dal provvedimento saranno Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, parte di Toscana e Liguria e Piemonte. Un’area perturbata di origine atlantica ha infatti raggiunto il nostro Paese determinando un sensibile peggioramento sulle regioni del Nord Ovest. Il Maltempo si estenderà, nel corso delle prossime ore, a gran parte del Nord e parte del Centro, con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che sulla ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) –in arrivo alItalia – con temporali, piogge e vento forte – e conseguentein 8per la giornata di domani, mercoledì 31 agosto. Interessate dal provvedimento saranno Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, parte di Toscana e Liguria e Piemonte. Un’area perturbata di origine atlantica ha infatti raggiunto il nostro Paese determinando un sensibile peggioramento sulledelOvest. Ilsi estenderà, nel corso delle prossime ore, a gran parte dele parte del, con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che sulla ...

DPCgov : ? Piogge e temporali, da oggi pomeriggio, al Nord e parte del Centro. ???? Per la giornata di domani, mercoledì… - Eloby6 : RT @DPCgov: ? Piogge e temporali, da oggi pomeriggio, al Nord e parte del Centro. ???? Per la giornata di domani, mercoledì #31agosto, previs… - telodogratis : Maltempo al Nord e Centro, allerta gialla in 8 regioni - MassimoChiaram7 : RT @DPCgov: ? Piogge e temporali, da oggi pomeriggio, al Nord e parte del Centro. ???? Per la giornata di domani, mercoledì #31agosto, previs… - AgenziaOpinione : PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: « PIOGGE E TEMPORALI AL NORD E PARTE DEL CENTRO, ALLERTA GIALLA IN 8 REGIONI » -