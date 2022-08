Ma la Fiera del Sesso è di destra o di sinistra? (Di martedì 30 agosto 2022) Un festival del Sesso è di destra o di sinistra? Fra mercificazione o liberazione del corpo femminile che ruolo gioca la politica? Con la presenza del porno divo Rocco Siffredi, della pornostar Malena e della pornostar intellettuale Valentina Nappi (quella che legge Karl Marx) il Bergamo Sex si è marchiato nel fuoco delle solite polemiche. La Fiera del Sesso, dal 26 al 28 agosto alla discoteca Bolgia di Osio Sopra nella bergamasca, si è svolta in concomitanza con la festa patronale di Sant’Alessandro patrono di Bergamo. Fra decine di ‘porno starlette’ che si sono affiancate alle guest star della kermesse, la dimensione elettorale è stata a dir poco trascurata. “Viste da qui, le elezioni, la campagna e in generale la politica, sembrano le ultime news da Marte”, scrive Alberto Mattioli su La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Un festival delè dio di? Fra mercificazione o liberazione del corpo femminile che ruolo gioca la politica? Con la presenza del porno divo Rocco Siffredi, della pornostar Malena e della pornostar intellettuale Valentina Nappi (quella che legge Karl Marx) il Bergamo Sex si è marchiato nel fuoco delle solite polemiche. Ladel, dal 26 al 28 agosto alla discoteca Bolgia di Osio Sopra nella bergamasca, si è svolta in concomitanza con la festa patronale di Sant’Alessandro patrono di Bergamo. Fra decine di ‘porno starlette’ che si sono affiancate alle guest star della kermesse, la dimensione elettorale è stata a dir poco trascurata. “Viste da qui, le elezioni, la campagna e in generale la politica, sembrano le ultime news da Marte”, scrive Alberto Mattioli su La ...

