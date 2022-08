LIVE Musetti-Goffin, US Open 2022 in DIRETTA: esordio difficilissimo, sarà spettacolo! (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Musetti-David Goffin, match valido per il primo turno degli US Open 2022. Per il tennista di Carrara, testa di serie numero 26 del tabellone, è in arrivo un primo interessante banco di prova sul cemento statunitense. Poco più di un mese fa Lorenzo ha toccato il suo punto più alto in carriera fino ad ora, con il primo titolo ad Amburgo contro Carlos Alcaraz; da lì però l’azzurro ha faticato, con il secondo turno ad Umago e due sconfitte fino ad ora sul suolo americano al Masters1000 di Cincinnati (dalle qualificazioni) e a Winston-Salem, con due avversari abbordabili come Borna Coric e Richard Gasquet. Nemmeno il belga viene però da un momento ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti e benvenuti alladi Lorenzo-David, match valido per il primo turno degli US. Per il tennista di Carrara, testa di serie numero 26 del tabellone, è in arrivo un primo interessante banco di prova sul cemento statunitense. Poco più di un mese fa Lorenzo ha toccato il suo punto più alto in carriera fino ad ora, con il primo titolo ad Amburgo contro Carlos Alcaraz; da lì però l’azzurro ha faticato, con il secondo turno ad Umago e due sconfitte fino ad ora sul suolo americano al Masters1000 di Cincinnati (dalle qualificazioni) e a Winston-Salem, con due avversari abbordabili come Borna Coric e Richard Gasquet. Nemmeno il belga viene però da un momento ...

