L'ingresso del pick - up nell'autolavaggio è un disastro, ecco cosa succede: il (Di martedì 30 agosto 2022) Il conducente entra in retromarcia, ma il rivestimento gommato posto sul pavimento scivola via rendendogli la manovra impossibile. A soqquadro l'autolavaggio, mentre il titolare finisce rovinosamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Il conducente entra in retromarcia, ma il rivestimento gommato posto sul pavimento scivola via rendendogli la manovra impossibile. A soqquadro l', mentre il titolare finisce rovinosamente ...

romeoagresti : #SampJuve certifica come i bianconeri siano indietro da diversi punti di vista. Atteggiamento pressoché superficial… - pattyfilly : RT @FeliceRaimondo: La squadra di ??, di proprietà della famiglia Steinbrenner e il fondo Main Street diventeranno azionisti dell'AC Milan.… - _pinzillacchera : @tonaliana @dordule Io sono del sud, isolana per essere precisi, e dalle parti del mio fidanzato il buffet prima de… - Hattoriando : RT @luigiElquantum: #Draghi è stato l'artefice delle sanzioni finanziare alla Russia, il primo a proporre l'ingresso ???? in UE e il primo,… - TeoBellan : 'RedBird annuncerà l'ingresso dei suoi nuovi partner già mercoledì, quando dovrebbe prendere ufficialmente il contr… -