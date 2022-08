L' Allen Telescope Array ha catturato il segnale della Voyager 1 invece degli alieni

MeteoWeb

Inviare il messaggio sì o no Jiang e i suoi colleghi propongono di inviare il loro messaggio dall'Array nel nord della California, o dal Five - Hundred - Meter Aperture Spherical ...I radiotelescopi del SETIArray in California. Foto: Seth Shostak/SETI Institute Un nuovo progetto propone di inviare messaggi radio verso stelle in cui può essere nata una vita intelligente in grado di ... Cacciatore di vita extraterrestre riceve segnale dallo Spazio interstellare The 42 antenna dishes of the Allen Telescope Array were also able to detect Voyager 1’s signal and record about a quarter-hour of data from the space probe, which continues to b ...The Lima Police Department is investigating the break-in at the Schoonover Observatory where around $20,000 worth of equipment was stolen.