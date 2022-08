Kjaer torna titolare in Serie A. Pioli: «Ha sofferto tanto, è un punto di riferimento per me» (Di martedì 30 agosto 2022) Simon Kjaer torna titolare in Serie A quasi nove mesi dopo. Risale infatti ai primi giorni dello scorso dicembre l’intervento di ricostruzione del legamento crociato. Un infortunio gravissimo per un calciatore che era tra i leader del Milan, ma che è stato sostituito poi alla grande da Pierre Kalulu. Pioli ha commentato così, ai microfoni di Dazn, il ritorno nell’undici dell’ex Atalanta. Simon ha sofferto tanto. È un punto di riferimento per me, sia per la qualità del calciatore che per lo spessore della persona. Siamo molto contenti che sia tornato. È chiaro che ha bisogno di minuti nelle gambe, di riacquisire ritmo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) SimoninA quasi nove mesi dopo. Risale infatti ai primi giorni dello scorso dicembre l’intervento di ricostruzione del legamento crociato. Un infortunio gravissimo per un calciatore che era tra i leader del Milan, ma che è stato sostituito poi alla grande da Pierre Kalulu.ha commentato così, ai microfoni di Dazn, il ritorno nell’undici dell’ex Atalanta. Simon ha. È undiper me, sia per la qualità del calciatore che per lo spessore della persona. Siamo molto contenti che siato. È chiaro che ha bisogno di minuti nelle gambe, di riacquisire ritmo. L'articolo ilNapolista.

