Inter | Lautaro Martinez | 'Mentalità giusta | sono contento di lottare con questa squadra E ora il derby'

FBiasin : L’#Inter ha un fuoriclasse. #Lautaro #InterCremonese - Inter : ?? A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 16 Salcedo,… - Gazzetta_it : Inzaghi ritrova la sua Inter: splendido 3-1 alla Cremonese e rossoneri avvisati #InterCremonese - spondainter : Lautaro: “Felice di essere all’Inter. Derby? Il passato non ci interessa” - piacere_inter : FULL TIME, #InterCremonese 3???1?? Vittoria importante che fa morale per riscattarci subito dopo sconfitta di Roma… -

... con Barella e Chalanoglu di fianco a Brozovic, mentre davanti ci sono Dzeko e Correa, con... L'parte fortissimo e al 3' Dimarco sfiora il gol con una grandissima punizione che esce di ...Partita spettacolare a San Siro, nerazzurri a segno con Correa, Barella e, nel finale accorcia ...Termina 3-0 per l'Inter la sfida contro la Cremonese valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Correa, Barella e ...Inter non manca all’appello a San Siro e torna a vincere contro la Cremonese. La sconfitta all’Olimpico ha destabilizzato ma non abbattuto Inzaghi, che crede nel potenziale della sua rosa e che la fre ...