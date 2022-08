Inter, il Bayer Leverkusen all’assalto di Gosens (Di martedì 30 agosto 2022) Ultimi giorni di calciomercato per l’Inter da tenere sotto controllo. Sia in entrata, con la speranza dei tifosi e di Simone Inzaghi di portare in nerazzurro Francesco Acerbi, nonostante lo stop di Zhang. Ma soprattutto in uscita, cercando di mantenere fede alle promesse di qualche settimana fa. E per farlo bisognerà respingere le richieste del Bayer Leverkusen per Robin Gosens, terzino tedesco dell’Inter. Il club delle Aspirine vuole a tutti i costi il connazionale e ha presentato all’Inter un’offerta in prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 28. Tanti soldi per una pedina importante nello scacchiere di Inzaghi, a soli due giorni però dalla chiusura del calciomercato. Il Bayer a San Siro ANSA Robin Gosens con la ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Ultimi giorni di calciomercato per l’da tenere sotto controllo. Sia in entrata, con la speranza dei tifosi e di Simone Inzaghi di portare in nerazzurro Francesco Acerbi, nonostante lo stop di Zhang. Ma soprattutto in uscita, cercando di mantenere fede alle promesse di qualche settimana fa. E per farlo bisognerà respingere le richieste delper Robin, terzino tedesco dell’. Il club delle Aspirine vuole a tutti i costi il connazionale e ha presentato all’un’offerta in prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 28. Tanti soldi per una pedina importante nello scacchiere di Inzaghi, a soli due giorni però dalla chiusura del calciomercato. Ila San Siro ANSA Robincon la ...

