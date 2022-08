Il cast de La Mantide

zazoomblog : La Mantide serie tv su Canale 5: trama cast e quante puntate sono - #Mantide #serie #Canale #trama #quante - infoitcultura : La mantide, il cast della serie thriller di Canale 5 con Carole Bouquet - infoitcultura : La Mantide, nuova serie tv di Canale 5: trama, cast e puntate - infoitcultura : La Mantide su Canale 5: cast, trama e programmazione - Giornaleditalia : La mantide serie tv Canale 5: quante puntate, quando inizia, trama, cast, trailer -

LaAl centro dei personaggi della miniserie tv c'è l'attrice Carole Boquet , che interpreta 'la'. Pascal Demolon è il Commissario Dominique Ferracci, il poliziotto che arrestò ...Al via in televisione La, miniserie thriller ad alta intensità con protagonista Carole BouquetChi troviamo nel cast completo de La Mantide in onda su Canale 5 Scopri qui tutti i protagonisti della miniserie thriller francese.Questa sera, martedì 30 agosto 2022, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata de La Mantide (La Mante), miniserie televisiva drammatica francese composta da 6 puntate, trasmessa ...