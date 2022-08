I programmi elettorali trascurano l’essenza dell’istituzione scuola (Di martedì 30 agosto 2022) Enrico Maranzana I programmi di tutti i partiti dell’attuale campagna elettorale hanno la scuola come punto focale. Il loro riferimento, però, non è l’istituzione prefigurata dalle regole esistenti: tutte le proposte mirano a rafforzare il tradizionale, obsoleto assetto organizzativo. I politici hanno trascurato che i programmi e le materie di studio non sono il traguardo: essi costituiscono “lo strumento e l’occasione” per la piena formazione dei giovani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) Enrico Maranzana Idi tutti i partiti dell’attuale campagna elettorale hanno lacome punto focale. Il loro riferimento, però, non è l’istituzione prefigurata dalle regole esistenti: tutte le proposte mirano a rafforzare il tradizionale, obsoleto assetto organizzativo. I politici hanno trascurato che ie le materie di studio non sono il traguardo: essi costituiscono “lo strumento e l’occasione” per la piena formazione dei giovani. L'articolo .

_MaxFree_ : RT @Cartabellotta: Da oltre 15 anni in Italia il Servizio Sanitario Nazionale è in balia di una strisciante privatizzazione. Ma (quasi) tut… - giulianodolfin4 : RT @Cartabellotta: Da oltre 15 anni in Italia il Servizio Sanitario Nazionale è in balia di una strisciante privatizzazione. Ma (quasi) tut… - Akemi51268213 : @FPanichi @La_manina__ Quindi tutte le porcate dei loro programmi elettorali cosa sarebbero? - teobar2 : RT @Cartabellotta: Da oltre 15 anni in Italia il Servizio Sanitario Nazionale è in balia di una strisciante privatizzazione. Ma (quasi) tut… - Franco_Spano : RT @collettiva_news: #SalarioMinimo: solo la destra non lo vuole. Ecco cosa scrivono le varie forze politiche nei loro programmi elettorali… -