Gas, provvedimenti dopo il 9 settembre, Federalberghi: “Preoccupati per i prossimi mesi” (Di martedì 30 agosto 2022) I provvedimenti italiani contro il caro energia potrebbero arrivare dopo il 9 settembre. Palazzo Chigi attende la riunione del Consiglio europeo dei ministri dell’Energia convocata ieri. L’ipotesi è che la riforma del mercato energetico proposta da Bruxelles possa sbloccare il disaccoppiamento dei prezzi dell’energia. Di conseguenza, l’Italia avrebbe la possibilità di adottare provvedimenti più sostanziosi. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Iitaliani contro il caro energia potrebbero arrivareil 9. Palazzo Chigi attende la riunione del Consiglio europeo dei ministri dell’Energia convocata ieri. L’ipotesi è che la riforma del mercato energetico proposta da Bruxelles possa sbloccare il disaccoppiamento dei prezzi dell’energia. Di conseguenza, l’Italia avrebbe la possibilità di adottarepiù sostanziosi. L'articolo proviene da Inews24.it.

EmanueleBracco : RT @BastiatContrari: @carloalberto Però tutti i provvedimenti di questo mondo, per quanto gagliardi, non han virtù di diminuire il bisogno… - BastiatContrari : @carloalberto Però tutti i provvedimenti di questo mondo, per quanto gagliardi, non han virtù di diminuire il bisog… - JosephGhorna : @azzodacorreggio @sole24ore Immagino che le regioni interessate adotteranno gli stessi provvedimenti della Basilica… - SkyTG24 : Bollette alle stelle dalla Francia alla Polonia: tutti i provvedimenti in Europa - MilicBobo : @Agenzia_Ansa Le scorte accumulate /sopra 90 pc a fine settembre in eu/ con provvedimenti di risparmio e messa a pu… -