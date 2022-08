Finisce la lunga avventura di Fabian al Napoli, lo spagnolo è in viaggio per Parigi (Di martedì 30 agosto 2022) Finisce la lunga avventura di Fabian Ruiz al Napoli. Lo spagnolo è in partenza per Parigi, sta per firmare un contratto con il Psg. Una trattativa lunghissima, che per molto tempo è stata collegata a quella che avrebbe dovuto portare Navas al Napoli e che ha fatto anche spazientire il diesse del club Parigino, Campos, per la lungaggine dell’accordo. L’affare dovrebbe aggirarsi intorno ai 22-23 milioni di euro. #Fabian, addio #Napoli: lo spagnolo è in viaggio verso Parigi. Lo attende la sua nuova avventura al #PSG @CiroTroise pic.twitter.com/8COUjBYxQb — serieAnews.com (@serieAnews com) August 30, 2022 L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022)ladiRuiz al. Loè in partenza per, sta per firmare un contratto con il Psg. Una trattativa lunghissima, che per molto tempo è stata collegata a quella che avrebbe dovuto portare Navas ale che ha fatto anche spazientire il diesse del clubno, Campos, per laggine dell’accordo. L’affare dovrebbe aggirarsi intorno ai 22-23 milioni di euro. #, addio #: loè inverso. Lo attende la sua nuovaal #PSG @CiroTroise pic.twitter.com/8COUjBYxQb — serieAnews.com (@serieAnews com) August 30, 2022 L'articolo ...

