Elezioni 2022 e social: podio a Meloni-Conte. Calenda compulsivo, Letta non sfonda (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Quando manca poco meno di un mese alle Elezioni politiche 2022, a livello grafico e in termini di linguaggio social Giorgia Meloni e Giuseppe Conte si Contendono il podio. E’ quanto emerge dalla web analisys di Identità Digitale che, di qui a fine settembre, realizzerà settimanalmente in collaborazione con AdnKronos per monitorare la rete, i maggiori social network e gli effetti che producono i leader sui propri follower. I leader analizzati sono Giorgia Meloni per il Centrodestra, Enrico Letta per il Centrosinistra, Carlo Calenda del Terzo Polo e Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle. E Meloni e Conte, appunto, sembrano muoversi ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Quando manca poco meno di un mese allepolitiche, a livello grafico e in termini di linguaggioGiorgiae Giuseppesindono il. E’ quanto emerge dalla web analisys di Identità Digitale che, di qui a fine settembre, realizzerà settimanalmente in collaborazione con AdnKronos per monitorare la rete, i maggiorinetwork e gli effetti che producono i leader sui propri follower. I leader analizzati sono Giorgiaper il Centrodestra, Enricoper il Centrosinistra, Carlodel Terzo Polo e Giuseppeper il Movimento 5 Stelle. E, appunto, sembrano muoversi ...

Adnkronos : #Elezioni, il ministro della Salute Speranza: 'Finora ho visto troppe ambiguità, dal 26 settembre avanti coi vaccin… - Ruffino_Lorenzo : Il centrodestra è molto vicino ad ottenere i due terzi della maggioranza parlamentare, secondo i sondaggi. In quest… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Gli ultimi sondaggi Youtrend danno Fdi al 24,1%; Pd al 22,7%; Lega al 13,8%. Se si andasse alle ele… - SerratoreMau : Le raccomandazioni rivolte dalla società di sicurezza informatica Kaspersky per gli Atenei in vista del ritorno in… - Dagherrotipo1 : RT @OrioliPaolo: Trump vuole essere dichiarato vincitore delle elezioni del 2020, rifare le elezioni nel 2022 e ricandidarsi nel 2024. Per… -